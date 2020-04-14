تأجيل دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية إلى فبراير 2022

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا برئاسة الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس الإتحاد، واللجنة المنظمة لدورة العاب غرب آسيا الثالثة برئاسة الشيخ محمد بن دعيج رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية عن ترحيل دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة إلى شهر فبراير 2022 , جاء ذلك خلال الإجتماع الأول من نوعه للإتحاد عن طريق "الفيديو كونفرانس" وفقًا للإجراءات الوقاية والاحترازية التي اتخذتها دول المنطقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناقش أعضاء المكتب التنفيذي آخر تطورات الوضع العام في دول الإتحاد في ظل توقف النشاط الرياضي على جميع المستويات, كما تم مناقشة إستعدادت اللجنة البارالمبية البحرينية لإستضافة دورة العاب غرب آسيا البارلمبية الثالثة وفق الظروف الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

من جانبه صرح الدكتور عبدالرزاق بني رشيد رئيس الإتحاد أنه تم مناقشة كافة الخيارات والاحتمالات واستعدادات اللجنة المنظمة للاستضافة الدورة ، ومراعاة عدم تضارب موعد اقامتها مع أي بطولة دولية أخرى ، واتاحة الفرصة أمام دول المنطقة للمشاركة بأكبر عدد من الرياضين ، وعليه فقد تم الاتفاق مع اللجنة البارالمبية البحرينية على تعديل موعد تنظيم دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة في موعد مناسب لجميع دول المنطقة, كما أدت الظروف الصحية الراهنة إلى تأجيل العديد من الأحداث الرياضية الكبيرة التي كانت مقررة هذا الصيف، وأبرزها باراليمبيك طوكيو2020

وأعرب الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، عن جاهزية اللجنة البارالمبية البحرينية من إداريين وفنيين لهذه المهمة من جميع النواحي لإستضافة النسخة الثالثة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، ومنوها بأن مملكة البحرين باتت في وقتنا الحاضر موطناً لتنظيم العديد من البطولات في مختلف الألعاب والرياضات، الا ان صحة وسلامة جميع المشاركين والمدربين والمشجعين هى أهم الويات اللجنة المنظمة في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا حول العالم والذي دفع إلى فرض قيود واسعة على حركة التنقل والسفر، وجمّد النشاط الرياضي في مختلف أنحاء العالم .

وكانت البحرين قد حظيت بموافقة المكتب التنفيذي على تنظيم النسخة الثالثة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية وذلك على هامش النسخة الثانية التي أقيمت في سبتمبر الماضي في عمّان.

من جانبه أشار الدكتور مصباح ابراهيم جعفر الأمين العام أن الدورة معتمدة من اللجنة البارالمبية الآسيوية وتضم الدورة ستة رياضات بارالمبية هي : ألعاب القوى ، رفع الأثقال ، تنس الطاولة ، البوتشيا ، كرة الهدف ، كرة السلة على الكراسي المتحركة ، وسيتم العمل على اعتماد تلك الرياضات من الاتحادات الدولية للألعاب مما سيعطيها زخماً أكبر واعتماداً دولياً وستكون احدى المحطات الرئيسية التأهيلية الى بطولات العالم في تلك الرياضات ، كما ستقوم الأمانة العامة بتنظيم دورات تحكيمية وتصنيفية في تلك الرياضات عن بعد عبر تقنية الويبنار لتأهيل الكوادر الفنية في المنطقة استعداداً لاستضافة الألعاب بالتنسيق مع اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد.