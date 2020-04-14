عبد الله سالم: العقود الرضائية أمر جيد

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

رحب نادي الوحدة بقرارات اتحاد كرة القدم باستمرار تعليق المنافسات الرياضية حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وقال عبد الله سالم المدير التنفيذي لنادي الوحدة: إن النادي يهمه المصلحة العامة في المقام الأول، والحفاظ على صحة الجميع في المرحلة الحالية الاستثنائية التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أن إجازة الاتحاد للأندية توقيع ملاحق عقود جماعية رضائية مؤقتة مع اللاعبين والمدربين لتخفيض الرواتب أمر منطقي، في ظل الأزمة الحالية لحين عودة النشاط الرياضي، إذ إن النادي لم يكن قد فاتح اللاعبين في مسألة تخفيض الرواتب إلا بعد التعرف على موقف الاتحاد والبدء في مناقشة جميع الأطراف في هذا الأمر.