حديد: إلغاء الدوري خيار منطقي

المصدر: (دبي- عزالدين جادالله)

طالب عادل حديد مدافع منتخبنا الوطني ونادي الشارقة السابق الجهات والاتحادات الرياضية ببحث مرحلة ما بعد أزمة «كورونا» المتفشي، مشيراً إلى أن كل الألعاب حول العالم متوقفة، نظراً للإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدول للحد من انتشار فيروس «كورونا» ومنها دولة الإمارات، مضيفاً أن إلغاء النسخة الحالية من الدوري خيار منطقي.

وقال: الوقت الحالي فرصة جيدة للجهات الرياضية لوضع الخطط والاستراتيجيات من أجل إعادة الرياضة للحياة بعد انتهاء الأزمة، وعليهم أن يتساءلوا هل ستتغير خريطة الرياضة بالدولة؟ وعلينا أن نزيد الوعي بالمتطلبات لمرحلة ما بعد «كورونا»، قد تكون الرؤية الآن غير واضحة لكن لابد من وضع هذا الأمر في الحسبان.

وأضاف: أنا من المؤيدين لإلغاء النسخة الحالية لدوري الخليج العربي، لأن سلامة اللاعبين والرياضيين أهم من أية بطولة أو لعبة، ولو عادت عجلة الدوري للدوران في ظل هذه الظروف الراهنة فقد يتعرض أحدهم للأذى، وعندها لن يكون هناك معنى لممارسة الرياضة، لافتاً إلى أن إلغاء الدوري هو القرار الصائب في ظل الوضع الراهن، كما أنه سيمثل فرصة للأندية لإعادة ترتيب أوراقها. وانتقد الكابتن عادل حديد غياب المبادرات الاجتماعية من قبل اللاعبين، لافتاً إلى أن على هؤلاء دوراً كبيراً في المشاركة في المبادرات المجتمعية والتوعية، ومن المفترض أن يقوم بها اللاعبون من تلقاء أنفسهم سواء من تخفيض الرواتب أو مساعدة الغير.