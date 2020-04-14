المنصوري: اللاعبون يقدرون المسؤولية

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

أكد خميس المنصوري، نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي الظفرة، تفهم لاعبيه لتخفيض الرواتب في الفترة الحالية بسبب تداعيات الأزمة الصحية، ذاكراً أن اللاعبين يقدرون المسؤولية ويدركون جيداً الأسباب التي أدت إلى مقترح التخفيض، وأضاف: هذا القرار اتخذته العديد من الاتحادات الوطنية في العالم وهنالك نجوم كبار تجاوبوا معه .

وعاد المنصوري وأضاف: لا،عتقد أن هناك من يمكنه أن يرفض التخفيض بشرط أن يكون في حدود المعقول دون أن يؤثر على حياتهم المعيشية وتلبية احتياجات أسرهم، عموماً سوف ندرس الموضوع ونتشاور مع اللاعبين لاتخاذ قرارات تتوافق مع مصلحة اللاعبين والنادي.