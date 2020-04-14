الوصل يدعم آليات خفض رواتب اللاعبين

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

لفت مصدر مسؤول في الوصل فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن ناديه يدعم قرار اتحاد الإمارات لكرة القدم، بشأن الآليات والطريقة المثلى لتطبيق تخفيض رواتب اللاعبين، ومنهم المحترفون الأجانب، منوهاً بأن مسألة تخفيض رواتب اللاعبين، تبدو موضوعاً حساساً كونه لا يرتبط بطرف دون أطراف أخرى، إضافة إلى أنه يتعلق بأرزاق اللاعبين أنفسهم، وحقوق الأندية المالية، ما يجعله حساساً، مشدداً على أن حساسية الموضوع دفعته إلى تفضيل عدم ذكر اسمه في هذا الرأي الخاص بنادي الوصل.

وأعرب عن قناعته بأن قرار اتحاد الكرة كفيل بتوجيه اللاعبين، محليين وأجانب، نحو الوجهة الصحيحة التي لا يفرز تطبيقها ظهور مشاكل أو إشكالات بين اللاعب وناديه، مبدياً قناعته بأن لاعبي الوصل لن يترددوا في تطبيق قرار اتحاد الكرة.