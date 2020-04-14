عبد الملك: الاتحاد وفر الغطاء الشرعي للأندية

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

أكد إبراهيم عبد الملك الأمين العام السابق لهيئة الرياضة، عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أن قرارات اتحاد الكرة، وفرت الغطاء الشرعي للأندية، مشيراً إلى أن الشركة لم تفتح باب الحديث عن تخفيض الرواتب مع أي لاعب للكرة بالنادي، وإلى أن إدارة النادي تؤيد تخفيض الرواتب، وكانت تنتظر أن يكون الإجراء تحت غطاء رسمي من اتحاد الكرة الإماراتي.

وقال عبد الملك: «الظروف الحالية، تجعل تمديد الإيقاف والعقود، وتخفيض رواتب اللاعبين، ضرورة لتحقيق المصلحة العامة، خاصة في ظل الغموض الحالي حول مستقبل الدوري هذا الموسم، ولم يكن في الإمكان إجراء مفاوضات حول تخفيض الرواتب أو تمديد العقود، من دون قرار رسمي صادر من اتحاد الكرة الإماراتي».

وأوضح: «صدور قرار رسمي من اتحاد الكرة بهذا الشأن، سيوحد جهود ومفاوضات الأندية مع لاعبيها بهذا الشأن، وهو ما يمحنا في الأندية الغطاء الشرعي، تجنباً للجوء اللاعب إلى جهات قضائية حال رفضه تخفيض راتبه أو تمديد تعاقده، وربما هذا تكون له تبعات سلبية أخرى، ومن وجهة نظري، ونتمنى أن يمر العالم من الأزمة الحالية على خير، وتعود الحياة إلى ملاعب كرة القدم».