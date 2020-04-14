مشاورات لتأجيل بطولة غرب آسيا

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

علم «البيان الرياضي» من مصدر مطلع، بدء مشاورات بين عدد من الدول لتأجيل بطولة غرب آسيا لكرة القدم المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 2 إلى 15 يناير المقبل بسبب الظروف الصحية التي تمر بها الدول جراء فيروس «كورونا»، ونظراً لازدحام روزنامة الاتحادات الأهلية خلال الفترة المقبلة بالعديد من الأنشطة الدولية والقارية والمحلية، ما يصعّب من مهمة إقامة البطولة في موعدها، ومن المقرر صدور قرار رسمي بشأن البطولة خلال الفترة المقبلة، وباتفاق الدول المشاركة في المنافسات.