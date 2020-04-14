علي البدواوي: تعليق النشاط يخدم المصلحة العامة

المصدر: دبي-علي الظاهري

أشاد علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا رئيس شركة كرة القدم، بقرار اتحاد كرة القدم بتعليق نشاط ومسابقات الكرة حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الاحترازية، وقال: إن هذه الخطوة تخدم المصلحة العامة، وتتماشى مع الوضع الصحي الراهن .

وأضاف البدواوي لـ«البيان الرياضي»، إن الوضع الحالي لا يسمح بإقامة أي تدريبات أو استئناف نشاط، ومن الطبيعي أن قرار التعليق جاء بعد دراسة كاملة للوضع الراهن.

وعن إلغاء الدوري أو استكمال المسابقة، رحب البدواوي بكلا الاحتمالين، وقال: ما زالت كبرى دوريات العالم تترقب المشهد، وتسعى إلى استكمال المسابقات الرياضية، إذ لا يمكن إلغاء المسابقة حالياً، وبالتأكيد سيتم اتخاذ القرار المناسب بعد التنسيق بين المسؤولين مع الجهات المعنية والمختصة، وكما ذكرت سلفاً، فإن نادي حتا سيكون جاهزاً لكل الاحتمالات والسيناريوهات.

وذكر البدواوي أن مجلس الإدارة عقد اجتماعه عن بعد بين الأعضاء أول من أمس.

ملفات

وأشار البدواوي إلى أن جميع الملفات الخاصة بالفريق الأول للكرة، سيتم تأجيلها في الفترة الحالية حتى تتضح الرؤية الكاملة لمستقبل دوري الخليج العربي، منها على سبيل المثال عملية التجديد سواء للاعبين أو حتى المدرب، ولن يتم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد حتى تجاوز المرحلة الراهنة ومعرفة الموقف الخاص بالدوري، مشيداً بعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب اليوناني كريستوس كونتيس في الفترة الماضية ودوره في قيادة الفريق إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث كانت بصمات المدرب واضحة، إضافة إلى آخرين أبرزهم علي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي للنادي، من خلال المتابعة الحثيثة المستمرة لأدق التفاصيل.