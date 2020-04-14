العبدولي: ننتظر موعد استئناف الدوري ونرحب بتخفيض الرواتب

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

دعا جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول لكرة القدم بدبا الفجيرة إلى ضرورة وضع تاريخ محدد لاستئناف وتكملة المسابقات لكي يتجنب اتحاد الكرة كثرة التساؤلات مع ترحيبه في الوقت نفسه بقرار خفض الرواتب بنسبة محددة ، واقترح العبدولي تاريخ 20 أغسطس حال استمرار الوضعية الحالية لتوقف الدوريات خلال الشهر المقبل، بسبب تفشي فيروس «كورونا» وقال: «من الصعوبة بمكان خوض المباريات في يونيو ويوليو، والتي ترتفع فيها درجات الرطوبة والحرارة بشكل كبير».

وأشار العبدولي في تصريح لـ«البيان الرياضي»: لو تم تحديد تاريخ بعينه فحينها سيتم تقييم الوضع جيداً من قبل إدارات الأندية، وذلك في ما يتعلق بإنهاء أو تمديد عقود اللاعبين الأجانب والتفكير في الموسم الجديد أو الاستعداد بشكل مختلف لبقية المباريات خصوصاً أن الإعداد الحالي داخل المنازل لا يجدي نفعاً ولا فائدة منه، وهو متعلق بتدريبات إحماء فقط وأعتقد أن اللاعبين أنفسهم لن يستفيدوا منه في ظل بقائهم في منطقة مغلقة، ولذلك أرى أن يتم تحديد تواريخ معينه لمواصلة المباريات أو إلغاء الموسم الحالي وفتح صفحة جديدة للموسم الجديد.

ورحب العبدولي بنسبة تخفيض الرواتب إلى 40% والذي وصفه بالقرار الصائب خصوصاً أن اللاعب يوجد حالياً في منزله، ويصرف راتبه كاملاً دون نقصان ما يؤدي إلى إرهاق لميزانية الأندية، ولذلك أتى قرار تخفيض الرواتب لتخفيف الضغط على الإدارات وهو حل مُرضٍ لكل الأطراف.