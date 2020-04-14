الأندية ترحب بقرارات اتحاد الكرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رحبت الأندية بقرارات اتحاد كرة القدم في اجتماعه، أول من أمس، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، والذي أكد من خلالها أن الصحة تأتي أولاً وسلامة أفراد المجتمع، هي المهم والأهم دائماً، إلى جانب مراعاة الظروف الحالية في ظل تعليق النشاط، ما أثر سلباً على الحياة الرياضية العامة في الدولة، وتضرر الكثير من الألعاب، وفي مقدمتها كرة القدم، خاصة في ظل الغموض المخيم على مستقبل الموسم الجاري.

وأشادت الأندية بتمديد تعليق نشاط كرة القدم في الدولة حتى إشعار آخر كونه إجراء احترازياً، ضمن الجهود المبذولة حالياً لمواجهة فيروس «كورونا»، على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بشكل مستمر، وكذلك إصدار قرار معدل للتعميم السنوي الصادر عن أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي 2019 - 2020، والذي يجيز للأندية القيام بتوقيع ملاحق عقود جماعية رضائية مؤقتة لكل اللاعبين والمدربين، وتشمل تأجيل أو تقليص رواتبهم من 15 مارس الماضي، وحتى عودة النشاط الرياضي، كما يجيز اقتطاع نسبة من الراتب الشهري بما لا يزيد على 40 %، على ألا يقل الراتب الأدنى بعد الاقتطاع عن 15 ألف درهم إماراتي بالنسبة للأندية المحترفة، وعن 10 آلاف درهم للدرجة الأولى.

وأثنت الأندية على تمديد العقود، التي من المقرر أن تنتهي في نهاية الموسم الرياضي الحالي، إلى التاريخ الجديد لنهاية الموسم في حالة تمديده، وتأجيل سريان العقود الجديدة التي من المقرر أن تبدأ مع بداية الموسم الرياضي 2020 -‏ 2021 إلى التاريخ الجديد لبداية الموسم مع تأجيل سداد الدفعات المالية المستحقة إلى بداية الموسم الجديد، وجواز تسجيل اللاعبين المواطنين المحترفين خارج فترتي القيد والتسجيل، والذين تم فسخ عقودهم من قبل أنديتهم بسبب تداعيات الفيروس.