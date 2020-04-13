جماهير العين تستعرض لحظات المجد

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تداولت جماهير مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات المجد التاريخية التي سجل فيها الزعيم أسمه في قائمة أبطال القارة الصفراء بحصوله على لقب دوري أبطال آسيا في 11 أكتوبر من عام 2003 بعد فوزه على تيروساسانا التايلاندي بهدفين مقابل هدفي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وظهر خلال المقطع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو مبتهجا بلقب القارة الصفراء وفيه قال عبارته الشهيرة ( المركز الثاني مثل الأخير)، كما تضمن مقطع الفيديو عناق سموه مع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قبل أن يرفع الكأس مع كابتن العين وقتها سالم جوهر.