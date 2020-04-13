الهلالي: الظفرة جاهز لكل الاحتمالات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد سالم حسن الهلالي مشرف الظفرة أن الجهازين الإداري والفني يتابعان تدريبات لاعبي الفريق يومياً تحت إشراف شركة كرة القدم بالنادي ومتابعة مستمرة منها، مبيناً أنهم في حال تواصل خلال 24 ساعة، ويناقشون كل تفاصيل الفريق عبر قروب في موقع التواصل الاجتماعي «واتسآب»، مشيداً في ذات الوقت بجدية اللاعبين في التدريبات الفردية بالمنازل وحرصهم على تنفيذ توجيهات المدرب فوك رازوفيتش.

وأوضح الهلالي أن هنالك برنامجاً يومياً يحدده المدرب للاعبين يتابع تنفيذه والالتزام به المعد البدني حتى يكون الفريق يكون جاهزاً لكل الاحتمالات المستقبلية.

وقال: هذه الأزمة زادت من قوة تماسكنا وتضافر جهودنا وجعلتنا نعمل كوننا أسرة واحدة، وهي روح ظلت موجودة في نادي الظفرة، ولكن لأننا في ظروف مختلفة فإن ترابطنا أصبح أقوى من السابق بهدف الخروج من الأزمة أكثر قوة، وأشار سالم الهلالي إلى أن الظفرة سيظل جاهزاً لاستئناف النشاط في أي وقت.

وأضاف: لا نعلم ما سيحدث مستقبلاً ولسنا أصحاب قرار في تحديد موعد استئناف النشاط، لكننا ملتزمون بالعمل يومياً للحفاظ على روح الفريق ولياقته البدنية، صحيح أن التدريبات المنزلية تختلف عن الملعب، ولكنها خطوة جيدة في ظل الظروف الراهنة.

الفرَج قريب

وتابع الهلالي: إن الفرج قادم قريباً، ذاكراً أنه على المستوى الشخصي متفائل بعودة الحياة إلى طبيعتها قريباً.

وأضاف: توجيهات القيادة الرشيدة تجعلنا أكثر اطمئناناً بالقضاء على فيروس «كورونا» بإذن الله في أقرب وقت، إضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الصحة وجميع العاملين في المجال الطبي، بجانب جهود الأخوة في الشرطة والمطارات المختلفة، صراحة هنالك عمل كبير يتم في دولة الإمارات هدفه سلامة المجتمع بالكامل، وكلها أشياء تدعو إلى التفاؤل بانتهاء هذه الأزمة، وعاد مشرف الظفرة وقال: التفاؤل الذي يسيطر علينا يجعلنا في حالة استعداد مستمرة لأي قرار يمكن أن يصدر من اتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين، بهدف مواصلة المستوى الجيد الذي قدمه الفريق منذ بداية الموسم، وحيا الهلالي اهتمام لاعبي الظفرة بالتدريبات الفردية والالتزام بتوجيهات الجهاز الفني، ذاكراً أن جميع اللاعبين أظهروا احترافية عالية في هذه الفترة، من خلال تعاملهم الواعي وحرصهم على التحلي بروح المسئولية من تلقاء أنفسهم دون رقابة عليهم.