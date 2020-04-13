رياضيون يتطوعون للانتصار على «كورونا»

المصدر: دبي- العوضي النمر

تلاحم الرياضيون مع إخوانهم في برنامج التعقيم الوطني، من أجل تعزيز قيم التضامن والتلاحم المجتمعي، لدعم الجهود الوطنية الكبيرة في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتأكيد دعم ورسوخ التطوع في الدولة كونه ثقافة مجتمعية في مثل تلك الظروف التي تشهدها الدولة في محاربة جائحة «كورونا»، وقدم المتطوعون من الأسرة الرياضية نماذج إماراتية مضيئة، تحمل شعلة الأمل لخير الإنسان في مجتمع الإمارات، والحفاظ على سلامة وصحة أفراده، وذلك بهمم إماراتية عالية قادرة على عبور التحديات وعبور تلك الفترة بسلام، في بادرة طيبة تنم عن الحس الوطني خلال هذه الأزمة.

مسؤولية مجتمعية

وقدم الحكم الدولي عمار الجنيبي نموذجاً مشرفاً للرياضيين، بعد أن انضم للفرق الطبية المنتشرة في دولة الإمارات، للكشف عن إصابات فيروس «كورونا»، وأكد أنه سجل طلب التطوع بهيئة أبوظبي للصحة عن طريق جهة عمله، حيثُ يعمل طبيباً للأسنان في عيادة السمحة بالعاصمة أبوظبي، وبدأ العمل التطوعي في مركز الباهية لإجراء الفحص من المركبة، للكشف على المصابين، ضمن المبادرة التي أطلقتها شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي، وأشار الحكم الدولي إلى أن تقدمه للتطوع هو جزء بسيط من مسؤوليته تجاه المجتمع، خاصة في الأوقات الصحية الطارئة، حيث يتطلب الوضع وجود خط دفاع أول للحفاظ على صحة المواطن والمقيم والزائر، مشيداً بالإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس وحماية كل من يقيم في الإمارات، منوهاً بأن ما تقدمه الدولة من مساعدات طبية للدول المتضررة من الوباء يأتي ضمن نهجها الإنساني المعروف لدى الجميع.

واجب وطني

وفي مركز نادي النصر، وجدنا بدر حارب لاعب الوصل الأسبق الذي تطوع من أجل المحافظة على سلامة الوطن وأبنائه المقيمين فيه، ويقول بدر حارب: تعودت التطوع لمثل هذه الأمور والعديد من الأنشطة، التي تقام الدولة عامة ودبي على وجه الخصوص، حيث أعتبر هذا مساهمة متواضعة مني تجاه وطن، أكن له كل الحب والإخلاص والولاء لقيادته، ولم أتردد في التطوع رغم تحذير أولادي لي ولكنني أرى أن تلك المساهمة تأتي في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع ولا بد أن نتكاتف جميعاً من أجل الانتصار على هذا الفيروس والحد من انتشاره، ويضيف بدر: مهمتي تكمن في استقبال الحالات التي تأتي إلى المركز من كبار السن والحوامل وأصحاب الهمم، والذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة، ونقدم لهم كل التسهيلات الممكنة التي وفرتها الدولة لهم وبالمجان، والحمد لله نجد هؤلاء في قمة التعاون معنا، ما يجعلنا نؤدي مهمتنا معهم على الوجه الأكمل، وفق توجهات قيادتنا الرشيدة، وأشاد بدر حارب بجهود هيئة الصحة في توفير كل وسائل الأمان للمتطوعين من ملابس وقائية وأدوات مثل ما يطمئن المتطوعين على تقديم أفضل الخدمات بأمان، وينصح جموع الشعب الالتزام بالبقاء في البيت على قدر المستطاع.