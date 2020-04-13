الحمرية يُنهي عقود أجانب ومدرب الصالات

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

أعلن جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية عن انتهاء عُقود مدرب وأجانب كرة قدم الصالات، بعد انتهاء الموسم احترازياً، وتم منحهم مستحقاتهم بالكامل، ليغادروا قبل أكثر من أسبوعين إلى أوطانهم بعد توجه المدرب البرتغالي روي غماريتش إلى لشبونة، فيما غادر البرازيليان اندرسون جوستافو وماثيوس اوليفيرا محترفا كرة الصالات إلى مسقط رأسهما، فضلاً عن توقف ألعاب القوى والدراجات وبقية الألعاب الفردية والجماعية وانتهاء الموسم قبيل اكتماله بسبب تفشي فيروس «كورونا».

وكشف الشامسي في تصريح لـ«البيان الرياضي» عن استمرار عقود محترفي الفريق الأول لكرة القدم حتى يونيو المقبل، حيث يتكفل النادي حالياً بدفع رواتبهم كاملة إلى جانب راتب الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي غازي الغرايري ومعاونيه، وذلك على الرغم من توقف النشاط، مشيراً إلى أنهم في انتظار قرارات اجتماع اتحاد الكرة المقبل والحاسم والذي سيتم على ضوئه تحديد خريطة الموسم الكروي الحالي إما بالتأجيل وإما بالإلغاء.

وأعرب رئيس نادي الحمرية عن أمله بأن تأتي قرارات اتحاد الكرة مرضية لكل الأندية المنضوية تحت لوائه كل حسب درجته التي يلعب فيها، وقال الشامسي إن الحمرية وبقية الأندية تنتظر فحوى قرار اتحاد الكرة ورابطة دوري الخليج العربي ومن بعده سنُقرر مصير اللاعبين الأجانب والجهاز الفني، كما دعا الشامسي إلى تغليب المصلحة العامة على الشخصية، وأن تكون سلامة اللاعبين وصحتهم مقدمة خصوصاً في مثل هذه الظروف الحالية التي لم يشهدها العالم من قبل جراء فيروس «كورونا».

وأشار إلى أن كل لاعبي الفريق الأول يمارسون تمارين إحماء يومية «عن بعد» وهم في مقر إقامتهم، حيث تكون هناك متابعة مستمرة من قبل مدربي اللياقة والإحماء، فضلاً عن مراقبة أوزانهم بشكل دائم.