النصر يعرض التجديد على نيغريدو لموسم

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

عرض نادي النصر على مهاجمه الإسباني نيغريدو الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ35 ، أغسطس المقبل، تجديد عقده لمدة موسم واحد، ولكنه لم يغلق الباب أمام فترة أطول بشروط محددة، باعتبار أن عامل السنّ ومدة العقد يلعبان دوراً مهماً في تحديد الراتب الجديد.

وأكد مصدر مسؤول في النصر أن العرض المقدم للاعب تم دراسته من كافة النواحي المادية والفنية، مشيراً إلى أن نيغريدو من العناصر المؤثرة ويستحق التواجد بقائمة الفريق الموسم المقبل، وأشار إلى أن «المفاوضات بين الإدارة واللاعب مستمرة لحين الوصول إلى اتفاق نهائي، لقد قدمنا عرضاً رسمياً له وفي انتظار رده».