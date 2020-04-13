اتحاد الكرة: 40 %تخفيض رواتب اللاعبين

المصدر: دبي - العوضي النمر

قرر اتحاد الكرة خلال اجتماعه أمس برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي تمديد إيقاف الأنشطة الكروية حتى إشعار آخر، على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بشكل مستمر، ووافق الاتحاد وبناءً على توصية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، على تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 40 % نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها الأندية بسبب توقف النشاط وإيرادات التسويق والاستثمار، ووفق توجهات الاتحادين الدولي والآسيوي وموافقتهما على مبدأ التخفيض للظروف الراهنة، على ألا يقل راتب اللاعب المحترف عن 15 ألف درهم، والهاوي عن 10 آلاف درهم، وسوف يتم تنظيم ورشة عمل خلال الأيام المقبلة للأندية للتعرف إلى آلية التخفيض والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في مثل هذا الموقف.

وأكد الاتحاد في بيان رسمي: «نتابع مع الجهات المختصة بالدولة آخر المستجدات الصحية الخاصة بوباء «كورونا» والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحد من انتشاره»

واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى رؤية اللجنة التنسيقية التي تتولى إدارة ملف المسابقات المحلية، والتي استعرضت بعض السيناريوهات لاستكمال النشاط الكروي، وكان سيناريو الاستكمال في أغسطس هو الأرجح لصعوبة اللعب في مايو لعدم اتضاح الموقف الصحي، كما تم عرض مقترح إلغاء المسابقات.

وبعد تقييم الوضع مع الجهات المختصة قرر الاتحاد تمديد تعليق نشاط الكرة بالدولة حتى إشعار آخر كإجراء احترازي على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بشكل دوري، ويشمل القرار جميع المسابقات التي يُنظمها الاتحاد والرابطة، وأنشطة المنتخبات، وكرة قدم السيدات والصالات.