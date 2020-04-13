«مشجعون افتراضيون» في مدرجات بيلاروسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

لجأ نادي دينامو بريست، حامل لقب الدوري البيلاروسي، إلى طريقة جديدة لملء المدرجات الفارغة بسبب فيروس «كورونا»، في الوقت الذي بدأ فيه المشجعون المحليون للنادي، بالبقاء في المنزل.

وقام النادي بملء جزء من المدرجات بمشجعين افتراضيين بجانب العدد القليل جداً، الذي يحضر المباريات، وتم الأمر من خلال وضع عدد من «دمية الأزياء»، ترتدي قمصان فرق أوروبية، مع وضع صور مشجعي دينامو بريست بدلاً من رأس الدمية.

وأوضح موقع «بي بي سي سبورت»، أن الفكرة بدأت بدعوة النادي للمشجعين لشراء تذاكر افتراضية عبر الإنترنت، على أن يتم لصق صور وجوههم على رأس دمية أزياء تجلس بالاستاد.

ولم يكن الهدف زيادة دخل النادي، إذ سيتم التبرع بالأموال، التي يتم جمعها لمكافحة «كورونا»، وبالفعل قام النادي بنشر صور لبعض الوجوه الكارتونية للمشجعين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في المباراة التي فاز فيها الفريق على شاختور سوليجورسك في الكأس 2 - 0.