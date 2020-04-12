اتحاد الكرة يمدد تعليق إيقاف المسابقات المحلية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قرر اتحاد كرة القدم تمديد تعليق نشاط كرة القدم في الدولة اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بشكل مستمر .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم بنظام الاتصال المرئي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة والذي قام خلاله فريق العمل التنسيقي بعرض التوصيات والسيناريوهات الخاصة بالنشاط الكروي المتوقف حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد وفقاً للتوصيات والقرارات التي صُدرت عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وعُممت على كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء .

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة أن قرار تمديد تعليق نشاط كرة القدم بالدولة جاء بعد تقييم الوضع الصحي مع الجهات المختصة بالدولة، مشيراً إلى أن القرار يشمل كافة المسابقات التي يُنظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها.

وأشار الأمين العام لاتحاد الكرة أن الاجتماع بدأ بكلمة للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد أكد فيها أن الصحة تأتي أولاً وسلامة أفراد المجتمع هي المهم والأهم دائماً، مضيفاً أن تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر صفحته الرسمية بتويتر والتي أشار خلالها أن الصحة هي من تقود السياسة والاقتصاد، تؤكد أن لا شيء يساوي الصحة وهو ما يجعل قرارات اتحاد الكرة الحالية دائما ما تكون مبنية على أساسها .

وأضاف إلى أن الاجتماع ناقش التقرير الذي أعده فريق العمل التنسيقي لاتحاد الكرة والذي تضمن عدداً من التوصيات الخاصة بعقود اللاعبين بمختلف الفئات، مصير المسابقات المحلية (كأس رئيس الدولة – دوري الخليج العربي – دوري الدرجة الأولى ) ، فترات قيد وتسجيل اللاعبين وذلك بناء على ما ورد في توصية الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" .

وقرر مجلس الإدارة تأجيل حسم موقف المسابقات التي ينظمها الاتحاد (نهائي كأس رئيس الدولة – دوري الدرجة الأولى) وكما هو الحال لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية التي تأتي ضمن صلاحيات مجلس إدارتها نظراً للوضع الصحي الراهن، على أن يكون هناك تنسيق تام بين مجلس إدارتي اتحاد الكرة والرابطة عند اتخاذ أي قرار لارتباط دوري الخليج العربي بدوري الدرجة الأولى والمشاركات الخارجية.

فيما تم تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والتواصل مع الاتحاديين الدولي والآسيوي للوقوف على آخر المستجدات والأوضاع والتي على أساسها سوف تتخذ القرارات القادمة.

ووافق مجلس الإدارة على إصدار قرار معدل للتعميم السنوي الصادر عن أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي 2019-2020 يُجيز للأندية القيام بتوقيع ملاحق عقود جماعية رضائية مؤقتة لكافة اللاعبين و المدربين تشمل تأجيل / تقليص رواتبهم لفترة معينة (من تاريخ 15 مارس 2020 ولحين عودة النشاط الرياضي) .

وبخصوص اللاعبين والمدربين المواطنين أجاز مجلس الإدارة للأندية القيام باقتطاع نسبة من الراتب الشهري ولمدة مؤقتة بما لا تزيد عن 40% على أن لا يقل الراتب الأدنى للاعب بعد الاقتطاع عن 15 ألف درهم إماراتي بالنسبة للأندية المحترفة.

أما بخصوص لاعبي ومدربي أندية الدرجة الأولى تكون نسبة الاقتطاع المؤقتة من الراتب لا تزيد 40% على أن لا يقل الحد الأدنى للراتب بعد الاقتطاع عن 10 آلاف درهم إماراتي.

وبخصوص اللاعبين و المدربين الأجانب يتم تطبيق لوائح الفيفا وقواعده التنظيمية كون القرارات الداخلية الصادرة عن اتحاد الكرة غير ملزمه امام اللجان القضائية والتحكيمية في الفيفا .

وبالنسبة لعقود اللاعبين المواطنين والأجهزة الفنية وافق مجلس الإدارة على إصدار قرار معدل آخر للتعميم السنوي رقم (1) الصادر عن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي 2019/2020 يجيز للأندية تمديد العقود التي من المقرر أن تنتهي في نهاية الموسم الرياضي الحالي إلى التاريخ الجديد لنهاية الموسم في حالة تمديده ، وتأجيل سريان العقود الجديدة التي من المقرر أن تبدأ مع بداية الموسم الرياضي 2020/2021 إلى التاريخ الجديد لبداية الموسم مع تأجيل سداد الدفعات المالية المستحقة إلى بداية الموسم الجديد والناشئة عن انتقال اللاعب أو الدفعات المالية المستحقة للاعب عند بدء سريان عقده .

كما قرر مجلس الإدارة جواز تسجيل اللاعبين المواطنين المحترفين خارج فترتي القيد والتسجيل والذي تم فسخ عقودهم من قبل أنديتهم بسبب تداعيات فيروس كورونا والسماح لهم بالمشاركة في كافة المسابقات المحلية في حال استيفاء اللاعب للشروط الواردة في لوائح المسابقات .

وحول فترة قيد وتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2020/2021 فتم تكليف لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة بالتنسيق مع فريق العمل المشكل من قبل مجلس الإدارة بتحديد التواريخ المثلى بما يتماشى مع القواعد التنظيمية للفيفا .

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد ورشة عمل غداً الاثنين بنظام الاتصال المرئي لشرح آخر القرارات الصادرة عن اتحاد الكرة بشأن القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمشاركة كافة ممثلي الأندية .