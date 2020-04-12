100 ألف درهم من المحترفين لمبادرة "مهارتك مساهمتك"

المصدر: البيان الالكتروني

ساهمت رابطة المحترفين بمبلغ 100 الف درهم في ختام فعاليات مبادرة "مهارتك مساهمتك" التي أطلقتها الرابطة لدعم "صندوق الإمارات وطن الإنسانية" لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وشهدت الحملة التي انطلقت في الأول من أبريل مشاركة مميزة وتحدي بين نجوم الكرة الإماراتية تمثلت في لاعبي دورينا، والنجوم القدامى بالاضافة إلى الإعلاميين، والعاملين في الأندية والجماهير من مختلف الفئات العمرية من داخل وخارج الإمارات، وقد قدموا مقاطع فيديو تظهر مهارات التحكم بالكرة وبثها عبر صفحات التواصل الاجتماعي مع وسم المبادرة #مهارتك_مساهمتك.

وحصدت مقاطع الفيديو التي نشرت على منصات تويتر، فيس بوك، انستجرام وتيك توك أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال فترة الحملة التي استمرت 10 أيام.

وإثر التفاعل الإيجابي الذي شهدته المبادرة من قبل مختلف فئات المجتمع، قررت الرابطة تخصيص مبلغ مالي قدره 100 ألف درهم لـ"صندوق الإمارات وطن الإنسانية" إيمانا منها بأهمية تكاتف الجهود والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للحد من تداعيات الفيروس على مختلف القطاعات.