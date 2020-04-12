الحمرية يُنهى عقود أجانب ومدرب الصالات

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أعلن جمعة الشامسيرئيس مجلس إدارة نادي الحمرية انتهاء عُقود مدرب وأجانب كرة قدم الصالات بعد انتهاء الموسم احترازياً وتم منحهم مستحقاتهم بالكامل ليغادروا قبل اكثر من أسبوعين الى اوطانهم بعد توجه المدرب البرتغالي روي غماريتش الى لشبونة فيما غادر البرازيليان اندرسون جوستافو وماثيوس اوليفيرا الى بلادهما، فضلاً عن توقف العاب القوى والدراجات وبقية الألعاب الفردية والجماعية وانتهاء موسمهم قبيل اكتماله بسبب تفشي فيروس كورونا .

وكشف الشامسي في تصريح لـ " البيان الرياضي " عن استمرار عقود محترفي الفريق الأول لكرة القدم حتى يونيو القادم حيث يتكفل النادي حالياً بدفع رواتبهم كاملة الى جانب راتب الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي غازي الغرايري ومعاونيه وذلك على الرغم من توقف النشاط

مشيراً الى أنهم في انتظار قرارات اجتماع اتحاد الكرة المقبل والحاسم والذي سيتم على ضوئه تحديد خارطة الموسم الكروي الحالي اما بالتأجيل او الإلغاء، وأعرب رئيس نادي الحمرية عن أمله بأن تأتي قرارات اتحاد الكرة مرضية لكافة الأندية المنضوية تحت لوائه كل حسب درجته التي يلعب فيها .

وقال الشامسي بأن الحمرية وبقية الأندية تنتظر فحوى قرار اتحاد الكرة ورابطة دوري الخليج العربي ومن بعده سنُقرر مصير اللاعبين الأجانب والجهاز الفني ، كما دعا الشامسي الى تقليب المصلحة العامة على الشخصية ، وان تكون سلامة اللاعبين وصحتهم مقدمة خصوصاً في مثل هذه الظروف الحالية التي لم يشهدها العالم من قبل جراء تفشي فيروس كورونا " كوفيد 19 " ،

وأشار الى أن كافة لاعبي الفريق الأول يمارسون تمارين احماء يومية "عن بعد" وهم في مقر اقامتهم حيث تكون هناك متابعة مستمرة من قبل مدربي اللياقة والاحماء فضلاً عن مراقبة اوزانهم بشكل دائم .