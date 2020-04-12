27 لاعباً قادوا شباب الأهلي إلى صدارة الدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اعتمد شباب الأهلي متصدر ترتيب دورينا، طوال 19 جولة من عمر دوري الخليج العربي هذا الموسم، على 27 لاعباً ما بين مواطن وأجنبي، ومن فئتي مواليد الدولة وأبناء المواطنات، ولم يستفد من فئة اللاعب المقيم في المسابقة الأطول، وتلك المجموعة هي ما اعتمد عليها المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، حتى إقالته يوم 8 مارس الماضي، وعقب الجولة 18 مباشرة.

لم يكن أمام المدرب البديل الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب رديف شباب الأهلي، الوقت الكافي لتطبيق فكر جديد أو تغيير التشكيلة بشكل كامل عما كان يلعب بها الفريق تحت قيادة أروابارينا، وحقق الفوز في الجولة 19 على مضيفه عجمان 5-2، وعزز صدارته لترتيب جدول فرق الدوري بوصوله إلى 43 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن العين بالمركز الثاني.

بالتأكيد كان أكثر اللاعبين مشاركة، ماجد ناصر حارس المرمى، بعدما حمى عرين «فرسان دبي» طوال 17 مباراة، وبحصيلة 1.485 دقيقة، ويمكن أن نخرجه من قائمة حسابات الأكثر والأقل مشاركة، ومعه الحارس الثاني، حسن حمزة، والذي شارك في 3 بمجموع 225 دقيقة، وإحدى تلك المباريات، نزل بديلاً لماجد، بعد إصابته، ومعهما الإسباني بيدرو كوندي، والمنتقل إلى شباب الأهلي خلال فترة القيد الشتوي، ولعب 17 مباراة بحصيلة 1417 دقيقة موزعة بين بني ياس و«فرسان دبي».

حصيلة رقمية

بالنظر إلى الإحصاء الرقمية لمشاركة باقي نجوم شباب الأهلي، نجد أن الأكثر مشاركة في عدد المباريات، هما اللاعبان المدافع عبد العزيز هيكل، والمهاجم البرازيلي لوفانور، وخاض كل منهما 18 مباراة، ويليهما اللاعبان أحمد خليل وعبد الله النقبي، وكل منهما لعب 16 مباراة، فيما الأقل مشاركة، فكان محمد سبيل ومحمد إسماعيل، ولعب كل منهما مباراة واحدة فقط.

أما على صعيد اللاعب الأكثر مشاركة قياساً بعدد الدقائق، فكان هيكل برصيد 1509 دقائق، وتلاه لوفانور بـ 1380 دقيقة، والنقبي 1206، وكاراتابيا 1.067 طوال 15 مباراة، وخليل 1.023، وكان محمد إسماعيل ومحمد سبيل، الأقل مشاركة بـ 90 و16 دقيقة فقط بالترتيب.