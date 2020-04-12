«فنية المحترفين» تناقش تطويرالمسابقات

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

تناقش اللجنة الفنية في رابطة المحترفين، خلال اجتماعها «عن بعد»، اليوم، برئاسة حسن طالب، عدداً من الأفكار الخاصة بتطوير مسابقات الموسم المقبل، ومستقبل مشاركة لاعبي تحت 21 سنة، والاشتراطات الخاصة بأعمار اللاعبين للمشاركة، إضافة إلى المشاركة الخارجية للأندية، وكيفية التعامل معها خلال روزنامة الموسم الجديد، ويعتبر اجتماع اليوم، ورشة عمل لمناقشة سلبيات الموسم الحالي، وكيفية تداركها، وتستعين اللجنة الفنية بعدد من الخبراء الفنيين خلال الاجتماع، مثل عبدالحميد المستكي وعبد الله حسن وعلاء مدكور، ويحضر الاجتماع، الأعضاء طارق الشبيبي، إسماعيل راشد، سبيت خاطر، وناصر الحمادي، وسليمان البلوشي.