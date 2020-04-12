اتحاد الكرة يبحث مستقبل الدوري اليوم

المصدر: دبي- العوضي النمر

يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه، اليوم «عن بعد»، سيناريوهات مستقبل دوري الخليج العربي، وباقي المسابقات المحلية، ويبحث توصيات الفريق التنسيقي بشأن الموسم الحالي ووفقاً لتداعيات وفيروس «كورونا».

وكان الفريق التنسيقي عقد اجتماعاً الاثنين الماضي، وضع خلاله عدداً من التصورات والإجراءات الاستباقية المواكبة للوضع الصحي ومتغيراته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ، فيما تم وضع تصورات بشأن عقود اللاعبين وبطولة الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري الأولى.

ويناقس مجلس الإدارة السيناريوهات المختلفة ومنها استكمال الدوري خلال مايو المقبل، في حال وافقت الجهات المختصة على المقترح، بحيث يتم الانتهاء من الموسم، وتحديد البطل، والفرق الصاعدة والهابطة من دون أي ضغوط في الروزنامة.

ويوجد سيناريو لاستكمال الدوري خلال أغسطس المقبل، ولكنه محفوف بمخاطر تداخل الموسمين، وما تتكبده الأندية من خسائر مالية ، جراء تمديد عقود لاعبيها الأجانب، والأجهزة الفنية، ويوجد تصور ثالث، بالإلغاء، ومن المتوقع ألا يتخذ المجلس قراراً نهائياً اليوم، من أجل المزيد من التشاور مع الجهات المعنية.