اتحاد الكرة يناقش سيناريوهات الموسم الحالي غداً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يعرض فريق العمل التنسيقي لاتحاد الإمارات لكرة القدم غداً الأحد على مجلس إدارة اتحاد الكرة التوصيات والسيناريوهات الخاصة بالنشاط الكروي المتوقف حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد وفقاً للتوصيات والقرارات التي صُدرت عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وعُممت على كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وكان فريق العمل التنسيقي عقد اجتماعاً يوم الاثنين الماضي وضع خلاله عددا من التصورات والإجراءات الاستباقية المواكبة للوضع الصحي ومتغيراته وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

فيما تم وضع تصورات أخرى بشأن عقود اللاعبين بمختلف الفئات ودوري الخليج العربي و كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى وضع تصور لأجندة المرحلة المقبلة بالتنسيق مع رابطة المحترفين بما يتوافق مع روزنامة الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم واستحقاقات المنتخبات الوطنية .