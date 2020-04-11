غيغز ..نجم آخر يدعم مبادرة "خلك نشيط، وخلك سليم"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

اانضم ريان غيغز النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد بطل إنجلترا وأوروبا عدة مرات، ومدرب منتخب ويلز لكرة القدم حالياً إلى مبادرة مجلس دبي الرياضي للتدريب في المنزل " خلك نشيط، وخلك سليم ، be fit, be safe " ووجه رسالة إلى كل من يعيش في دبي ودولة الإمارات قال فيها: "نمر جميعا بأوقات صعبة، لكن يجب علينا أن نتدرب جيدًا وأن نبقى في المنزل لكي نكون آمنين لذلك لابد أن تحافظ على لياقتك وصحتك وأن تكون نشيطًا وسليمًا.".

وتواصل مبادرة مجلس دبي الرياضي "خلك نشيط .. وخلك سليم" انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع زيادة التفاعل الجماهيري المحلي والعالمي مع هذه المبادرة الرائدة التي تستهدف جميع مكونات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات.

ويمكن للجمهور المشاركة في مبادرة "خلك نشيط.. وخلك سليم" من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباتهم من المنزل عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تنفيذ تمارين بدنية بسيطة تناسب جميع الفئات والمستويات البدنية باستخدام الأدوات والمعدات المتوفرة بالمنزل مهما كانت بسيطة، من دون الحاجة إلى الخروج، وذلك حفاظًا على صحة ونشاط وسعادة جميع أفراد المجتمع.

وتضم قائمة النجوم العالميين الذين يدعمون المبادرة كل من الإيطالي بييرلويجي كولينا أفضل حكم في العالم سابقا ومدير تطوير الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا"، الفرنسي أريك أبيدال النجم السابق لمنتخب بلاده و أندية برشلونة وموناكو وليون، والمدير الرياضي الحالي لنادي برشلونة و البرتغالي لويس فيغو أفضل لاعب في العالم وبطل أوروبا سابقا ونجم وقائد منتخب البرتغال وريال مدريد وبرشلونة وانتر ميلان السابق، والمدافع الأسطوري روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل بطل العالم ونادي ريال مدريد بطل أوروبا سابقا، والفرنسي نيكولا أنيلكا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سابقا، ومواطنه مايكل سيلفيستر النجم السابق لمنتخب الديوك، وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وانتر ميلان الإيطالي.