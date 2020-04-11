اليماحي: صحة الجميع أهم من إلغاء أو استئناف الدوري

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

دعا ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة الى ضرورة إيجاد لوائح واضحة وقوانين تساعد وتُعين الأندية واتحاد الكرة لمجابهة المستجدات التي تطرأ على المسار الرياضي بعيداً عن ما أسماه بالاجتهادات مشدداً على ضرورة وضوح الامور في هذه الجوانب المهمة.

وضرب اليماحي في تصريح "للبيان الرياضي" المثل بحالة توقف النشاط الرياضي حالياً بسبب انتشار فيروس " كورونا " والتي أدخلت كافة الدوريات العالمية في ازمة حقيقية حيث بدأ واضحاً غياب النظم واللوائح لدى معظم الاتحادات الأوروبية والاسيوية وذلك تجاه لما يتعين فعله ازاء هذه الوضعية الطارئة التي أحدثها وباء "كورونا ".

المصلحة العامة

وفيما يتعلق بتوقعاته لقرارات أتحاد كرة القدم المرتقبة بشأن دوري الخليج العربي وتأثيرها على وضعية فريقه الفجيرة القابع في مؤخرة الترتيب أشار اليماحي الى أن صحة وسلامة اللاعبين العامة أهم من استئناف او الغاء المسابقة ونحن في شركة كرة القدم بالفجيرة نقف مع المصلحة العامة ونؤيد أي قرار سيتم اتخاذه بشأن الموسم الكروي الحالي داعياً الى ضرورة الإسراع في اتخاذ القرار إما بالتأجيل أو الإلغاء ، وقال : "إذا اتجه الاتحاد لتأجيل المسابقة فإن الفجيرة تبدو فرصته كبيرة في التواجد مع اندية دوري المحترفين خصوصاً وأن الفريق تبقت له 7 مباريات منها 5 مواجهات على ملعبنا في الساحل الشرقي" وتابع اذا كان قرار الإلغاء هو الحل فان الفجيرة وخمس فرق تتخطاه في سلم الترتيب ستكون هي المستفيدة من هذ القرار لكن أعود وأقول بأن سلامة الجميع أهم في الوقت الحالي من ممارسة الكرة او أي أنشطة أخرى.

دفع الرواتب

وأشار اليماحي الى أن شركة كرة القدم بالفجيرة تدفع رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية باستمرار ودون استثناء على الرغم من توقف النشاط ولذلك أرى بأن الاستعجال في اتخاذ القرار يقودنا بالتأكيد الى وضع النقاط على الحروف وذلك فيما يتعلق بسيناريو الموسم الكروي الحالي والمقبل وذلك فيما يتعلق بعقود اللاعبين وإمكانية التجديد معهم من عدمها خصوصاً الأجانب وكذلك الجهاز الفني.

بقاء فيفياني

وأشاد اليماحي ببقاء مدرب الفجيرة الإيطالي فيفياني بالإمارات وعدم توجهه الى مسقط رأسه إيطاليا والتي تعتبر من أكثر الدول تضرراً من فيروس كورونا.. مشيراً إلى أن المدرب الموجود حالياً بالفجيرة ورغم المحنة التي يعيشها فإنه في تواصل مستمر مع اللاعبين ويتابع تمارينهم في المنزل.. منوهاً الى أن المدرب ممتن كثيراً لحكومة وشعب الإمارات بعد الدعم الإنساني والمادي والوقفة اللافتة للدولة مع إيطاليا.

وتابع: فيفياني يشعر بهذا الدور الكبير ويعتبر نفسه في وطنه.