فيديو خالد عيسى يعيد اللحظات التاريخية للعين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع لقطة نشرها نادي العين على حسابه الرسمي في «تويتر» يظهر فيها الحارس الدولي خالد عيسى وهو يتصدى ببراعة لركلة ترجيح لاعب ريفر بليت الأرجنتيني الحاسمة في نصف نهائي كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» والتي تأهل «الزعيم» على اثرها إلى النهائي العالمي في إنجاز غير مسبوق على مستوى الأندية الخليجية.

وأعادت اللقطة للأذهان ذكرى اللحظات التاريخية الخالدة التي دونها العين في سجلاته وحظيت بردود سعيدة من خلال القلوب البنفسجية والتعليقات التي تشيد بحارس العين وزملائه اللاعبين.