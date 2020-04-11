إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العروبة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أصدر الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة العروبة وأبقى القرار على كل من علي مبارك بن عباد رئيساً للنادي وفي العضوية كل من علي راشد الملاحي وأحمد مبارك بن عباد ومحمد عبدالله الهاشمي وخليفة راشد الملاحي، حمد الشيخ وأحمد محمد اليماحي وراشد العبدولي وعادل الظنحاني وانضم للتشكيل كل من سيف الكعبي وراشد اليماحي، وسيقوم المجلس بتوزيع المناصب على الأعضاء في أول اجتماع له.