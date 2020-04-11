400 صندوق غذائي من لاعب حتا لأبناء قريته في البرازيل

المصدر: دبي-علي الظاهري

لم يتردد البرازيلي نيلتون ميرا لاعب فريق الكرة بنادي حتا، في دعم أبناء قريته وتقديم المساعدات لهم بمدينة ساوباولو البرازيلية بعد تفشي فيروس كورونا، ورفض نيلتون الوقوف متفرجاً وقام بالتبرع بـ400 صندوق من المواد الغذائية الأساسية لأبناء الحي الذي ترعرع فيه بمدينة ساوباولو، في خطوة تجسّد معنى الوفاء والإخلاص للاعب تجاه أبناء منطقته.

والتقط أحد أصدقاء نيلتون صورة له مع الصناديق الغذائية قبل إرسالها إلى بلده البرازيل وحرص أصدقاء اللاعب على ارتداء القميص رقم 11 الذي يرتديه نيلتون في صفوف حتا تعبيراً عن شكرهم لزميلهم على هذا الموقف الرائع.

ونالت المبادرة إشادة واسعة من مختلف زملائه وأبناء بلده الذين تقدموا له بالشكر وأثنوا على الوقفة الإنسانية التي قام بها في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البرازيل والعالم بسبب فيروس «كورونا»، متمنين أن يحذو جميع اللاعبين حذو نيلتون الذي قدم مثالاً رائعاً للوفاء، وأكد الجميع أنهم قادرون على تجاوز هذه الفترة الصعبة بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها البقاء في المنزل.