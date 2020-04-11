منقوش: الرمس يتمتع بجماهيرية كبيرة

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

أعرب عبد العزيز منقوش المدير التنفيذي لنادي التعاون برأس الخيمة عن أمله في عودة كافة الأندية التي أعلنت انسحابها وتتواجد في إمارة رأس الخيمة، مشيراً إلى أن تواجد اسم النادي في المسابقات الرسمية وحده فقط يكفي، لافتاً إلى أنه سبق وأن ارتدى شعار الرمس متمنياً عودته للمنافسات ( اليوم قبل الغد ) خصوصاً وأن للنادي جماهيرية كبيرة ويعتبر متنفساً للعديد من الرواد. ودعا منقوش اتحاد الكرة إلى زيادة الدعم الشهري والذي لا يكفي المراحل السنية في وقت يتطلب فيه تجهيز الفريق الأول أموالاً طائلة منها التعاقد مع لاعبين أجانب ومدرب الفريق الأول.

وأشار منقوش إلى أن التعاون سبق له الانسحاب لأكثر من موسمين لكن إدارة النادي قررت العودة للمشاركة في دوري الأولى رغم قلة الإمكانات، وقال:أعمال الصيانة التي طالت النادي قبل عدة اشهر جاءت بناء على الدعم الذي تلقاه النادي ويبلغ «مليون درهم» تحت مظلة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» وقامت وزارة الأشغال العامة بتقوية أبراج الإنارة بالملعب الرئيسي.