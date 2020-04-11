المحرزي: اشتقنا للديربيات القوية

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

أكد سعيد المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي أن عودة المنسحبين من شأنها زيادة قوة دوري الدرجة الأولى إلى جانب زيادة الاحتكاك بين كافة الفرق وبالتالي بروز لاعبين جدد ومميزين يدعمون المنتخبات الوطنية، وقال: نرغب في عودة أندية إمارة رأس الخيمة واشتقنا إلى «الديربيات» القوية في دوري الهواة والتي تجمع بين كافة فرق الإمارة والتي يصل عددها إلى 6 أندية يتواجد منها 3 فقط حالياً في الدوري هي الإمارات ومسافي والتعاون وفي انتظار الأندية الثلاثة الاخرى وهي الرمس ورأس الخيمة والجزيرة الحمراء.

وأشار المحرزي إلى أن مسافي جرب من قبل مرارة الانسحاب لموسمين لكننا لم نستطع التكيف مع ابتعادنا عن ممارسة كرة القدم واعتبرنا غيابنا بمثابة «استراحة محارب» لنقرر العودة من جديد للمشاركة رغم الظروف الصعبة التي مررنا بها حيث يعد وجودنا ضمن منظومة الدوري افضل من بقائنا بلا مشاركة.