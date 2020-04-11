ريبيرو يدعو إلى التزام المنزل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نشر البرازيلي إيفرتون ريبيرو لاعب شباب الأهلي السابق، ولاعب فلامينغو البرازيلي الحالي، عدداً من الفيديوهات عبر حسابه الشخصي في «انستغرام»، وهو يمارس الرياضة في منزله، ووجه من خلالها رسائل إلى الجماهير بضرورة الالتزام وتجنب الخروج من المنزل، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتضمنت الفيديوهات، لقطات وهو يرتدي الكمامة ويلعب مع طفله.

وكان ريبيرو، قد رحل عن شباب الأهلي في يونيو 2017، للعب في صفوف نادي فلامينغو، على أمل اللحاق بتشكيلة المنتخب البرازيلي المشارك في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، ولكن هذا لم يتحقق.