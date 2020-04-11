مدرب يدعم لاعبيه بنصف راتبه

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تعهد مدرب نادي كيتارا أحد أندية القسم الثاني في أوغندا، مارك تويناماتسيكو، بمنح نصف راتبه لمساعدة لاعبي فريقه على تخطي الأزمة المالية التي تسبب فيها توقف النشاط الرياضي نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعاني كرة القدم من وطأة انتشار الفيروس والذي أدى إلى شلل في الأنشطة الرياضية في العالم كله. وقال تويناماتسيكو في تصريحات أبرزها موقع «كواوا سبورت»: «لقد قررت أن أخصص 50% من راتبي لمساعدة اللاعبين، لم يجبرني أحد على اتخاذ هذا القرار لعلمي بمدى معاناة الجميع، أتمنى أن يكون اللاعبون بخير في تلك اللحظات الصعبة».