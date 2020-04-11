نجوم دورينا: الإمارات قادرة على هزيمة «كورونا»

المصدر: أبوظبي ـــــ أحمد عيسى

أبدى عدد من نجوم دوري الخليج العربي، تفاؤلاً كبيراً بعودة الحياة إلى طبيعتها في الإمارات وهزيمة كورونا بالقضاء عليه قريباً، نتيجة المتابعة المستمرة والتوجيهات القيمة من قبل القيادة الرشيدة، والجهود المبذولة على الأصعدة كافة.

وأكد عدد من اللاعبين أن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة والتجاوب الكبير من قبل المواطنين والمقيمين بالتوجيهات الاحترازية، وجهود القطاع الطبي، مع نشر التوعية عبر مختلف الوسائل الإعلامية كلها أشياء تدعو للتفاؤل.

وقال حمدان الكمالي مدافع منتخبنا الوطني ونادي الوحدة إن طريقة تعامل الإمارات مع الأزمة الصحية العالمية تدعو للفخر لأنها اتبعت كافة الإجراءات الاحترازية، ذاكراً أنه رغم وجود العديد من الحالات التي تم الكشف عنها لكن الجميع يشعر بالاطمئنان والثقة بإمكان السيطرة على الفيروس، وأضاف: ننعم بالخير ونجد كل الاحتياجات متوافرة كما نشاهد دولتنا الحبيبة كالعادة تمد يد الخير لبعض الدول التي تأزم موقفها بسبب كورونا وهذا دور إنساني تقوم به الدولة باستمرار.

تفاؤل

من جانبه دعا داوود البلوشي نجم اتحاد كلباء الجميع إلى التفاؤل وقال: «تفاءلوا خيراً تجدوه»، ذاكراً أنه متفائل بتجاوز الإمارات خطر فيروس كورونا، والخروج من هذه الأزمة بعدد من الدروس المفيدة، وأضاف: نشعر بثقة كبيرة بتخطي أزمة كورونا قياساً بالعمل الذي يتم في الدولة بمتابعة وتوجيهات القيادة الرشيدة، ويسعدنا كثيراً أن نرى الإمارات تساعد الدول الصديقة والشقيقة والمحتاجة بالدعم وهذا وحده مؤشر لأن هنالك ترتيبات تمت سابقاً لمواجهة الوباء العالمي ودحره.

وقال البلوشي إن العودة لاستئناف النشاط غير مستبعدة بالنسبة لهم كلاعبين لأن كل ما يحدث الآن مبشر بأن الأزمة ستنتهي قريباً وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ذاكراً أن الجهات المختصة هي التي تحدد بعد دراسة كافية إمكانات العودة من عدمها ولكنهم متفائلون بعودة الحياة إلى ما كانت عليه سابقاً بإذن الله.

فيما قال إبراهيم سعيد لاعب الظفرة إنه أكثر تفاؤلاً بأن أزمة فيروس كورونا لن تستمر طويلاً في الإمارات، ذاكراً أن الالتزام الكبير الذي تعامل به المواطنون والمقيمون في تنفيذ التوجيهات الاحترازية يؤكد أننا نمضي في الطريق الصحيح لأن هنالك عملاً كبيراً تقوم به الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة، وأضاف: قريباً ستظهر الإمارات قدرتها على مواجهة كل الأزمات بالتكاتف والتعاضد بهزيمة الفيروس وعودة الحياة إلى طبيعتها المعتادة.

أفراح

وذهب خالد العطاس مدافع بني ياس في ذات الاتجاه، ذاكراً أن أزمة فيروس كورونا لن تستمر كثيراً بإذن الله، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة من الجميع تؤكد أن الأفراح مقبلة بعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي، وأشار العطاس إلى أنه وزملاءه اللاعبين في السماوي يتدربون بشكل مستمر في المنازل لأنهم يشعرون بتفاؤل كبير وأن توقف النشاط لن يستمر كثيراً، وأضاف: في هذه الأيام المباركة نسأل الله أن يرفع الأزمة عن الإمارات وكل دول العالم.