لحظات خالدة لخالد عيسى في مونديال الأندية 2018

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لقطة غرد بها نادي العين على حسابه الرسمي بتويتر، يظهر فيها الحارس الدولي خالد عيسى وهو يتصدى ببراعة لركلة ترجيح انزو بيريز، لاعب ريفر بليت الأرجنتيني الأخيرة والحاسمة في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2018 بالإمارات والتي تأهل الزعيم على اثرها إلى النهائي العالمي الكبير في انجاز غير مسبوق على مستوى الأندية الخليجية، وكانت المباراة انتهت في وقتها الرسمي والإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

و حظيت اللقطة التي أعادت للأذهان ذكرى اللحظات التاريخية الخالدة التي دونها العين في سجلاته، بالكثير من القلوب البنفسجية والردود والتعليقات التي تمجد وتشيد بحارس العين وزملائه اللاعبين الذين كانوا محط اهتمام واعجاب وكالات الأنباء ووسائل الاعلام العالمية بعد تأهلهم لمواجهة بطل العالم ريال مدريد في العاصمة أبوظبي،

وتسابق رواد تويتر في الرد على اللقطة التاريخية بإيراد المزيد من مقاطع الفيديو واللقطات المصورة التي توثق تلك اللحظة وتعكس التفاعل الكبير للشارع الرياضي مع الإنجاز الكبير داخل الملعب وخارجه.

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد الذي أدى لإيقاف النشاط الرياضي، درج الموقع الرسمي لنادي العين، على إيراد مقاطع الفيديو واللقطات المصورة لمباريات تألق فيها الفريق البنفسجي ولاعبوه على مدار تاريخ النادي داعيا المتابعين لمعرفة أين ومتى كانت وكيف انتهت، في مسابقة اسفيرية مفتوحة وجدت رواجا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ظل ظروف التقيد بتوجيهات البقاء في المنازل للمساعدة في الحد من تفشي وباء كورونا.