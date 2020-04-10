مدرب الظفرة يشعر بالامان ويرفض المغادرة

المصدر: ابوظبي: أحمد عيسى

يشعر الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة بالامان من خلال تواجده في الإمارات التي رفض مغادرتها رغم فرصة السفر التي توفرت له إلى بلاده مع افراد اسرته الصغيرة.

وثمن رازوفيتش الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة للقضاء على فيروس كورونا، مؤكدا أنه على ثقة بأن هذه الجهود ستعود بنتائج إيجابية.

وأوضح مدرب الظفرة أن اسرته فضلت السفر مؤخرا للتواجد بجانب العائلة في صربيا وانه اختار البقاء لعدم وجود ما يقلقه ولان إستئناف النشاط الكروي وارد في ظل عدم إتخاذ قرار نهائي حتى الان، واضاف رازوفيتش : اعتقد ان كل شي سوف ينتهي قريبا في الامارات، وان الحياة ستعود إلى طبيعتها خاصة أن الجميع ملتزمون بالبقاء في المنازل ويتعاملون بوعي كبير مع الأزمة الصحية.