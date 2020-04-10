إعادة تشكيل مجلس ادارة نادي العروبة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى حاكم إمارة الفجيرة أصدر الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد وراعي الحركة الرياضية بإمارة الفجيرة قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة العروبة وانضمام عُضويين جدد للقائمة.

وأبقى القرار على كل من: علي مبارك بن عباد رئيساً للنادي وعلي راشد الملاحي نائب لرئيس مجلس الإدارة وأحمد مبارك بن عباد أمينا للسر العام ومحمد عبدالله الهاشمي مديراً للنادي وخليفة راشد الملاحي رئيساً للجنة الفنية والحكم السابق حمد الشيخ نائباً له، وأحمد محمد اليماحي المسؤول المالي وعضوية كل من راشد العبدولي وعادل الظنحاني وسيف الكعبي وراشد اليماحي.

وتقدم المجلس بالشكر لصاحب السمو حاكم امارة الفجيرة والشيخ صالح الشرقي للثقة الغالية التي منحوها لهم بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العروبة.

ورحب علي بن عباد رئيس مجلس الإدارة بأعضاء المجلس الجدد الذين انضموا لمجلس الإدارة متمنياً للجميع التوفيق في أداء المهام الإدارية التي أوكلت لهم داعياً إلى تحقيق الطموحات التي تتطلع لها قيادة إمارة الفجيرة ورفع اسم النادي بين أندية الدولة.