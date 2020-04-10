«الماراثون المنزلي» 10 ساعات ضد «كورونا»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

ينطلق صباح اليوم ولمدة 10 ساعات متتالية سباق «الماراثون المنزلي» الذي ينظمه نادي 5:30 للجري بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة آسيكس للمنتجات الرياضية، في إطار مبادرة مجلس دبي الرياضي الرائدة «خلك نشيط.. وخلك سليم»، وضمن الحملة الوطنية «خلك في البيت» ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كورونا»، وتهدف الحملة إلى تحفيز الجمهور على البقاء في المنزل.

ويبلغ عدد المسجلين في مبادرة الماراثون المنزلي الفريدة من نوعها 749 مشاركاً ومشاركة من 62 جنسية حول العالم تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً، ويمتد السباق لمسافة 42.195 كيلومتراً، ويسمح للمشاركين بفترات راحة خلال الماراثون وتناول بعض الوجبات الخفيفة.

وأكد فؤاد ناصر مؤسس نادي 5:30 للجري، أن الهدف من المبادرة الاستثنائية ليس إكمال السباق في أقل وقت ممكن، بل المشاركة خلال الـ10 ساعات كاملة، مشيراً إلى أن المشاركين قاموا بتجهيز كافة احتياجاتهم من الأطعمة الصحية طوال فترة الماراثون، وأن أغلبهم سيقومون بنقل مشاركتهم مباشرة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز متابعيهم على أن يكونوا جزءاً من الحدث.

ويتوجب على الراغبين في المشاركة استخدام حذاء رياضي، وهاتف ذكي أو ساعة ذكية، واستخدام برنامج سترافا الرياضي على الهاتف أو الساعة لتتبع مسافة الجري، على أن يكون الحساب مسجلاً في البرنامج باسم صاحب الاشتراك، ثم يشترك من خلال البرنامج في مجموعة «ماراثون المنزل». ويعد الجري داخل المنزل أهم شرط من شروط المشاركة، كما يجب على المشاركين الجري على الأرض وليس على أي جهاز، وسيتم مراقبة المشاركة عبر برنامج سترافا، حيث سيتم استبعاد أي مشاركة تتم خارج المنزل أو على أجهزة الجري أو أي معدات أخرى.

ويحصل الفائزون الثلاثة من الرجال والنساء الذين استطاعوا إنهاء السباق في أسرع زمن على جوائز عينية قيّمة من شركة آسيكس، بالإضافة إلى حصولهم على تذكرة للمشاركة في ماراثون موسكو، ويحصل العشرة الأوائل على اشتراك مجاني في نادي فيرتكس فيتنس للياقة البدنية، كما يحصل جميع المشاركين الذين أنهوا السباق على قميص آسيكس وميدالية المشاركة، بالإضافة إلى شهادة مشاركة من النادي.