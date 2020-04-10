أصداء إيجابية لمبادرة «مهارتك - مساهمتك»

المصدر: أبوظبي – محمد محسن

حققت مبادرة «مهارتك- مساهمتك» التي أطلقتها رابطة المحترفين، أصداء واسعة بين قدامى اللاعبين، والحاليين، والجمهور، فقد أتاحت للجميع مشاركة الفيديوهات، التي يتم إعدادها في المنزل، وتقدم لبعض ثوانٍ محتوى مهارياً بكيفية التحكم في الكرة، وتهدف إلى دعم «صندوق الإمارات وطن الإنسانية»، حيث تتبرع الرابطة عن كل فيديو يتم مشاركته من جانب نجوم دورينا بمبلغ مالي لدعم الصندوق، وقد شارك في المبادرة نخبة من نجوم دورينا منهمعلي مبخوت، عمر عبدالرحمن، سلطان الغافري، إسماعيل مطر، وأبو بكر تراولي، بندر الأحبابي، بالإضافة إلى بعض النجوم القدامى محمد العطاس، يوسف عبد العزيز، ومحمد سالم العنزي، وزبير بيه المحلل الفني.

حالة استثنائية

وقال عبدالله الجنيبي رئيس رابطة المحترفين لـ «البيان الرياضي»: إن العالم يعيش حالة استثنائية بتفشي فيروس «كورونا»، ولابد من تضافر جهود فئات المجتمع، للسيطرة على الوباء، ، ونثمن دعم القيادة الرشيدة التي تكرس كامل جهدها من أجل الحد منه، وتجنيب المجتمع مخاطره، وبما أن الإمارات سبّاقة في تقديم يد العون إلى الدول الصديقة من خلال مساعدات طبية تساعدها في التعامل مع الموقف الراهن، فإن المبادرات على المستوى الداخلي تأخذ منحى تصاعدياً لدعم جهود الدولة كلٌ في مجاله، فقد تتعدد الطرق لكن الهدف واحد، والصورة تعكس متانة الترابط والتنسيق بين المؤسسات والقيادة العليا، ومن هنا جاءت فكرة مبادرة الرابطة ، والتي تحمل اسم «مهارتك- مساهمتك»

محتوى

وأشار إلى أن المبادرة تضم جوانب إيجابية ، فهي تكرس التوجيهات بالتزام المنزل، لحماية الأفراد والمجتمع بشكل عام وللحد من تفشي الوباء، كما تسمح بالتفاعل الجماهيري مع نجوم دورينا. وشدد الجنيبي على أن الرابطة تكرس كامل جهدها لإرسال رسائل إيجابية للجماهيرولافتاً إلى أن الرابطة مستمرة في تبني المبادرات الخلّاقة.

ذكريات

قال محمد العطاس لاعب الجزيرة السابق، إن المبادرة أتاحت لقدامى اللاعبين وجماهيرهم، تبادل الذكريات الجميلة ومدى الارتباط بالنجوم القدامى الذين قدموا للكرة الإماراتية الكثير، كما أتاحت أيضاً لقدامى الرياضيين التواصل عبر العالم الافتراضي في هذه الظروف الراهنة، بتوقف النشاط الرياضي، وأنها تفريغ لطاقات الرياضيين داخل منازلهم بشيء إيجابي .