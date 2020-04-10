ورشة للمسابقات السنية بالموسم الجديد «عن بُعد»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظم اتحاد الكرة، ورشة عمل مسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، وذلك بنظام الاتصال المرئي، وبمشاركة ممثلي كافة الأندية، وأشرف على فعاليات الورشة، لجنة المسابقات باتحاد الكرة. وأكد أحمد درويش رئيس اللجنة، حرص اتحاد الكرة على تطوير مسابقات المراحل السنية، من خلال التواصل والتشاور مع الأندية، وتضمن البند الأول بالورشة، مناقشة الإبقاء على الفئات السنية لمسابقات الشباب تحت 19 سنة، والناشئين تحت 16 و17 سنة، والأشبال تحت 12 و13 و14 و15 سنة، أو تعديلها بما لا يتعارض مع التعديلات الأخيرة لمسابقات الفئات السنية، التي يُنظمها الاتحاد الآسيوي، كما تم استعراض أعداد اللاعبين المسجلين في كل فئة سنية للموسم الحالي.

وناقشت ورشة العمل، نظام مسابقات المراحل السنية ومواعيد انطلاقها، والتوزيع الزمني للمباريات على مدار الموسم،ومشاركة لاعبي المراحل السنية في الفئات السنية الأعلى، ومشاركة اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة، مع توافر معايير الأمن والسلامة في الملاعب، وطالبت إدارة المسابقات، بإرسال المقترحات الجديدة إلى اللجنة.