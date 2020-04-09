شاهد.. الطفلة دان أصغر مدربة في العالم

المصدر: أبوظبي ــ أحمد عيسى

أصبحت الطفلة دان محمد شحدة أصغر مدرب كرة قدم في العالم بعد أن استعان بها عمها أحمد شحدة مهاجم نادي بني ياس في تدريباته الخاصة والتي تحولت من الملعب إلى المنزل في إطار الحد من انتشار فيروس "كورونا".

واظهر فيديو قصير مهارة الطفلة دان البالغة من العمر 7 سنوات في معاونة مهاجم السماوي خلال التدريب وكيفية تمرير الكرة والتقاطها باليدين، وقال أحمد شحدة إنه يستعين بابنة شقيقه دائما في تدريباته لأنها عاشقة لكرة القدم كما ان مشاركتها له في التمارين تعتبر ترفيها لها خاصة مع التزامها مع كافة افراد العائلة بالإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة.