الاستئناف تؤجل شكوى كلباء الي الثلاثاء المقبل

المصدر: دبي- العوضي النمر

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم خلال احتماعها بكامل أعضائها برئاسة المستشار عادل عبد الله الجنيبي، تاجيل البت في الاستئناف المقدم من نادي اتحاد كلباء ضد قرار لجنة الانضباط الذي قضى برفض الشكوى التي يطالب فيها النادي بإعادة مباراته أمام بني ياس ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي إلى جلستها المقبلة المقررة الثلاثاء المقبل.

وقال رئيس اللجنة عادل الجنيبي ان تأجيل البت في الدعوى جاء بسبب ضم ملف لجنة الانضباط في هذا الخصوص إلى ملف لجنة الاستئناف الخاص بهذه الدعوى وقد عقدت الجلسة بنظام التقاضي عن بعد.

ومثل نادي اتحاد كلباء في الجلسة الأولى للجنة الاستئناف المدير التنفيذي للنادي خالد النقبي ومحامي شركة كرة القدم بالنادي المحامي سعود بالحاج.

يذكر أن المباراة التي جمعت فريقي اتحاد كلباء وبني ياس وأدارها الحكم الدولي أحمد عيسى درويش، انتهت بفوز بني ياس 2-1، علما أن لجنة الانضباط كانت قد قررت أنه لا يعتبر خطأ متعمد من حكم المباراة ضد نادي اتحاد كلباء وأن القرارات التي اتخذها خلال المباراة سواء كان احتساب ركلة الجزاء من عدمها او رجوع الحكم إلى تقنية الحكم الفيديو "الفار “من عدمها لا يترتب عليها إعادة المباراة.