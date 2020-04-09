عدنان حسين: حتا أبرز المستفيدين من إلغاء الدوري

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد عدنان حسين لاعب فريق حتا، أنه في حالة إلغاء مسابقة دوري الخليج العربي، يعتبر حتا من الأندية المستفيدة من القرار باعتباره يحتل حالياً مركزاً متأخراً في جدول الترتيب العام للدوري، لكن في الوقت ذاته سيتضرر المتصدر الذي سخر إمكانياته من أجل إحراز اللقب قبل بداية الموسم ومن الأفضل إلغاء المسابقة بشرط تتويج المتصدر بالدرع، آملاً أن تنزاح الغمة ويزول الوباء قريباً مما سيمهد الطريق لاستئناف المسابقة علماً أن اللاعبين بحاجة إلى مدة أقصاها 25 يوماً للوصول إلى الجاهزية المطلوبة، وكشف عدنان حسين أن أكثر اللاعبين الذين افتقدهم في الفترة الحالية هما زميلاه ماهر جاسم ومحمود قاسم، حيث يقضي أوقاتاً طويلة مع ماهر جاسم فيما يعتبر محمود قاسم من أكثر اللاعبين الذين يجتمع بهم ويقدم له المشورة باعتباره أكبر اللاعبين سناً في الفريق، وعن مشواره الحافل في الملاعب، قال عدنان حسين إنه يبلغ من العمر 34 عاماً وقادر على تقديم مزيد من العطاء الكروي في المستطيل الأخضر، وثمة نماذج في دورينا قدموا عطاء حتى مرحلة متأخرة، موضحاً أنه سيستثمر قدراته ومهاراته لأطول مدة وستكون الخطوة المقبلة بعد الاعتزال الاتجاه إلى عالم التدريب ويعتبر المشروع حقاً مشروعاً لأي لاعب يرى نفسه قادراً على خوض هذه التجربة.

جدول أسبوعي

وأشار عدنان حسين إلى أن التدريبات في النادي حتماً تختلف عن التمارين المنزلية إلا أن لاعب كرة القدم عليه أن لا يفقد الشعور والإحساس بالكرة وأن يركز في عملية التدريب بممارسة التمارين المفيدة والمهمة بالنسبة له كلاعب مثل المحافظة على مستوى اللياقة وغيرها من التمارين الأخرى، مشيداً بجهود الجهاز الفني لفريق حتا بقيادة المدرب اليوناني كريستوس كونتيس والجهاز المعاون حيث استفاد كثيراً من التوجيهات والتعليمات المستمرة، ولفت إلى أنه يحرص على ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها بصورة يومية في المنزل خاصة وأنه يؤدي وظيفته المهنية عن بعد في ظل الأوضاع الراهنة بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وقال إن لديه جدولاً أسبوعياً للتمارين بحيث يتدرب يوم السبت رفقة شقيقه وأحد المدربين المتخصصين فيما يكون التدريب يوم الأحد جماعياً مع الفريق عبر الرابط الالكتروني المشترك الذي يجمعهم مع الجهاز الفني وبقية أعضاء الفريق، ويستأنف التدريبات الفردية يوم الاثنين ويعود للمران المشترك يوم الثلاثاء مع الفريق وهكذا بالنسبة لبقية أيام الأسبوع فيما يركن للراحة يوم الجمعة، مشيراً إلى أنه حرص على تجهيز البيت بالعديد من الآلات والمعدات اللازمة للتدريب وممارسة كرة القدم مع أسرته وأطفاله إضافة إلى كرة الطائرة.