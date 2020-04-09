التعليم عن بُعد للاعبي بني ياس

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

أطلق نادي بني ياس، مبادرة التعليم عن بعد لطلاب المدارس من لاعبي النادي، في المراحل العمرية المختلفة، تستهدف منحهم دروس تقوية في المناهج التعليمية المقررة للمراحل التعليمية من الصف السابع وحتى الثاني عشر، وأبان النادي على حسابه بـ«تويتر»، أن المبادرة ستتم بالتعاون مع مجموعة من أفضل المعلمين، وستنطلق اعتباراً من اليوم لمدة أسبوعين، وأن هذه المبادرة تأتي من النادي، لمساندة أبنائه اللاعبين في دراستهم، وتشجيعاً لالتزامهم بالبقاء في منازلهم، للحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم، وبالتالي الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.