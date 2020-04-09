«الآسيوي»يشيد بمبادرات وإجراءات اتحاد الكرة الإماراتي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تلقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أول من أمس، خطاباً من الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يطلعه من خلاله على الجهود المبذولة من قبل الاتحاد القاري، والتوصيات الخاصة ببطولاته، في ظل جائحة «كورونا»، التي تجتاح العالم، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشاد الاتحاد الآسيوي بالإجراءات والمبادرات التي يقوم بها الاتحاد الإماراتي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في دعم المجتمع، والتصدي لهذا المرض، عبر بث العديد من الرسائل الإيجابية، والاستمرار في إدارة عجلة كرة القدم في الدولة، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم، قد أطلق سلسلة من المبادرات والإجراءات التوعوية والصحية، والتي من شأنها الحفاظ على صحة المجتمع الرياضي، والحفاظ على انسيابية العمل الإداري في المجال الرياضي، عبر العمل وإقامة الورش والمحاضرات عن بعد، وإشراك الشخصيات الرياضية المعروفة في الدولة، في نشر رسائل التوعية الصحية للجمهور.

واحتوى الخطاب على التوصيات التي خرج بها فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم، والخاصة بروزنامة البطولات الكروية الخاصة بالرجال والشباب والناشئين والسيدات والصالات، وغيرها من البطولات والأحداث الكروية، إلى جانب الإجراءات الخاصة بعقود اللاعبين وفترات التسجيل.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، دعمه المستمر واللا محدود لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء والرعاة، وشركات البث، للحفاظ على حقوق الجميع، والاستماع إلى الآراء والمقترحات من قبل جميع الأطراف، للوصول إلى أقصى درجات التعاون، للوقوف في وجه هذا المرض، وأنه أطلق مبادرة يشارك فيها أكثر من 100 لاعب ومسؤول، تحت شعار «اكسروا سلسلة الانتشار»، للترويج لرسائل منظمة الصحة العالمية.