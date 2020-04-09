نجوم العالم ينضمون لـ «خلّك نشيط وخلّك سليم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقطبت مبادرة مجلس دبي الرياضي للتدريب في المنزل «خلّك نشيط، وخلّك سليم»، المزيد من نجوم كرة القدم العالمية، الذين شاركوا برسائل توعوية إلى دولة الإمارات، تشجع على الالتزام بالبقاء في المنزل، والتدريب المنزلي، تحت شعار هذه المبادرة الرائدة، التي انطلقت من دبي، ووصلت إلى الملايين حول العالم، كما تفاعل معها الأفراد من مختلف الجنسيات والمؤسسات الرياضية والإعلامية، ومراكز التدريب المتخصصة من داخل وخارج الدولة، كونها تهدف إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضة، وتمارين النشاط البدني داخل المنزل، خلال الفترة الحالية، للمحافظة على الجسم السليم، وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة، وتم نشر رسائل النجوم في حسابات التواصل الاجتماعي لمجلس دبي الرياضي، وتناقلتها حسابات المؤسسات الإعلامية والمواقع الرياضية الشهيرة، حيث أرسل جواو فيلكس نجم أتلتيكو مدريد والمنتخب البرتغالي، وأغلى لاعب شاب في العالم، رسالة حث فيها الجميع في دولة الإمارات، على البقاء في المنزل، وممارسة التدريبات الرياضية، للبقاء نشيطين وآمنين من الوباء، كما أرسل الإيطالي كولينا، أفضل حكم في العالم سابقاً، مدير تطوير الحكام في «فيفا»، رسالة خاصة إلى دولة الإمارات، قال فيها: «أصدقائي في دبي والإمارات، نمر جميعاً بأوقات صعبة هذه الأيام، ولكي نكون آمنين، لا بد أن نجلس في المنزل، ولا بد أن نخصص وقتاً لبذل بعض الجهد في المنزل، حتى نكون بصحة جيدة، احرصوا أن تكونوا نشطين، وأن تكونوا أصحاء».

وكان عدد من النجوم انضموا للمبادرة، عبر إرسال رسائل توعوية للجمهور، ومن بينهم إريك أبيدال، ومايكل سيلفيستر، والبرتغالي لويس فيغو، وروبرتو كارلوس، نجم منتخب البرازيل، والفرنسي نيكولا أنيلكا، وتواصل مبادرة مجلس دبي الرياضي «خلّك نشيط، وخلّك سليم»، انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع زيادة التفاعل الجماهيري المحلي والعالمي.