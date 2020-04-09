دبا الحصن يسلّم لاعبيه رواتبهم في منازلهم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

في بادرة طيبة، وجهت إدارة نادي دبا الحصن بضرورة بقاء لاعبي النادي في منازلهم، وذلك تطبيقاً لحملة «خلّك بالبيت».

وقامت الإدارة بابتعاث محاسبي النادي برفقة إداري المراحل السنية، لتوزيع رواتب شهر مارس على لاعبي المراحل السنية، وقوبلت هذه الخطوة بالترحاب والرضا من قبل أولياء أمور اللاعبين، الذين وجهوا الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، مطالبين بضرورة البقاء في المنزل لأطول فترة ممكنه لتتسارع الخطى، التي تحد من انتشار فيروس «كورونا».

ووجه إبراهيم بغداد الدرمكي، رئيس النادي، الشكر لخط الدفاع الأول من أطباء وممرضين ومسعفين، مشيراً إلى التضحيات الكبيرة، التي يقومون بها من أجل راحة المواطنين والمقيمين.

وقال الدرمكي: إن وزارتي الصحة والداخلية تقومان بأعمال كبيرة تجسدت مع ظهور هذه الأزمة وعلينا كوننا مواطنين مساعدتهم بضرورة البقاء في المنزل، وذلك حفاظاً على صحتنا، ومنعاً لتفشي هذا الوباء.

وفي ما يتعلق بخطوة ناديه في إرسال رواتب لاعبي المراحل السنية إليهم في منازلهم، أشار الدرمكي إلى أن هذا أقل ما يمكن أن يقدمه النادي للاعبيه الصغار، الذين يمثلون الأمل المرتجى للوطن، وقررنا القيام بهذه الخطوة تطبيقاً لحملة «خلّك بالبيت».