الاستئناف تؤجل شكوى كلباء إلى جلسة الثلاثاء

المصدر: دبي- العوضي النمر

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة تأجيل شكوى نادي كلباء ضد لجنة الانضباط إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لضم ملف لجنة الانضباط إلى ملف الاستئناف، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار عادل الجنيبي وحضور كامل اعضائها للنظر في استئناف نادي اتحاد كلباء وقد مثل النادي في الجلسة خالد النقبي المدير التنفيذي ومحامي الشركة المحامي سعود بالحاج.

وكانت لجنه الاستئناف تلقت شكوى من نادي اتحاد كلباء ضد قرار لجنة الانضباط الأخير الذي قضى برفض الشكوى التي تقدم بها النادي مطالبا فيها بإعادة مباراته أمام بني ياس ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي التي انتهت بفوز بني ياس 2-1، بسبب احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح بني ياس قال كلباء انها غير صحيحة وأدت إلى خسارته نتيجة المباراة.