الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشيد بإجراءات نظيره الإماراتي الهادفة للحفاظ على صحة المجتمع

المصدر: وام

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالإجراءات والمبادرات التي يقوم بها اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي في دعم المجتمع من خلال بث العديد من الرسائل الإيجابية والاستمرار في إدارة عجلة كرة القدم في الدولة للحفاظ على صحة وسلامة منظومة الكرة وكافة شرائح المجتمع كافة.

جاء ذلك خلال الخطاب الذي تلقاه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس الأول من معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يطلعه من خلاله على الجهود المبذولة من قبل الاتحاد القاري والتوصيات الخاصة ببطولاته على ضوء آخر المستجدات.

وتضمن الخطاب على التوصيات التي خرج بها فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم والخاصة بروزنامة البطولات الكروية للرجال والشباب والناشئين والسيدات والصالات وغيرها من الفعاليات والأحداث الكروية إلى جانب الإجراءات الخاصة بعقود اللاعبين وفترات التسجيل.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعمه المستمر واللامحدود لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء والرعاة وشركات البث للحفاظ على حقوق الجميع والاستماع إلى الآراء والمقترحات من قبل جميع الأطراف للوصول إلى أعلى درجات التعاون.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم قد أطلق سلسلة من المبادرات والإجراءات التوعوية والصحية والتي من شأنها الحفاظ على صحة المجتمع الرياضي واستمرارية العمل الإداري من خلال إقامة الورش والمحاضرات والاجتماعات عن بعد، وإشراك الشخصيات الرياضية المعروفة في الدولة في نشر رسائل التوعية الصحية للجمهور.