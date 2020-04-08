اتحاد الجوجيتسو يطلق 3 مسابقات رياضية واجتماعية "عن بعد"

المصدر: وام

أطلق اتحاد الامارات للجوجيتسو مسابقة رياضية اجتماعية جديدة عبر حسابه على منصة انستجرام، بهدف تشجيع الجمهور والعائلات للحفاظ على نشاطهم ولياقتهم البدنية.

وتضم المسابقة سلسلة تحديات مبتكرة، حيث يهدف التحدي الأول الذي انطلق يوم 4 أبريل، لتحفيز العائلات لمشاركة برامجها الرياضية المشتركة بين أفرادها، ويتوجب على العائلة نشر ما لا يقل عن خمسة مقاطع فيديو أسبوعياً باستخدام الوسم HomeWithUAEJJF# للدخول في المسابقة والتأهل لفرصة الفوز بالجائزة النقدية البالغة قيمتها الإجمالية عشرة آلاف دولار أمريكي، تتوزع على 5,000 دولار أمريكي للفائز في المركز الأول و3,000 دولار للمركز الثاني و2,000 دولار للمركز الثالث.

أما التحدي الثاني، فهو يأخذ طابعاً اجتماعياً يؤكد على دور رياضة الجوجيتسو في تقوية العلاقات الاجتماعية، حيث يتوجب على العائلات المشاركة نشر مقطع فيديو حواري بين أفرادها حول ما تعلموه خلال فترة بقائهم في المنزل والممارسات التي تبنوها للحفاظ على لياقتهم وصحتهم، وسيحصل 10 فائزين على جائزة نقدية بقيمة 1000 دولار أمريكي لكل فائز.

أما التحدي الثالث فيهدف إلى تحفيز الأفراد على مشاركة تمارينهم الرياضية، ونشر ثلاثة مقاطع فيديو اسبوعياً باستخدام الوسم HomeWithUAEJJF#، وذلك لفرصة الفوز بساعة آبل وهاتف آيفون كل أسبوع للفيديو الحاصل على أعلى نسبة تفاعل، سواءً من حيث عدد الإعجابات أوالتعليقات.

وفي تعليقه على المسابقات، قال محمد حسين المرزوقي مدير ادارة التسويق والاتصال باتحاد الإمارات للجوجيتسو: "نسعى في اتحاد الإمارات للجوجيتسو لابتكار سبلٍ جديدة لتحفيز كافة شرائح المجتمع من أجل الاستثمار الأمثل لهذه الأوقات، وتزويدهم بالأدوات والتدريبات الملائمة التي يمكنهم ممارستها في المنزل. كما نحرص على توظيف التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي التي في دعم العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ولهذا استفدنا من إمكانياتها في التواصل مع عائلة الجوجيتسو في دولة الإمارات والعالم

وأضاف: قررنا اطلاق هذه المسابقة بما ينسجم مع قيم التنافس التي تنطوي عليها رياضة الجوجيتسو. وفي التحدي الأول من مسابقتنا، نسلط الضوء على 10 قيمٍ نبيلة لرياضة الجوجيتسو منها الصبر والتحمل والقوة والشجاعة، ويحدد كل حرفٍ من أحرف القيمة عدد ونوع التمرينات التي سيتوجب على المشاركين تنفيذها، ومن ثم نشر مقطع الفيديو خلال تدريبهم، ليحظوا بذلك بفرصة الفوز بجوائز نقدية بقيمة اجمالية تصل إلى 10,000 دولار أمريكي".

ومنذ انطلاقتها مطلع الشهر الجاري، استقطبت المسابقة مشاركاتٍ واسعة من الإمارات وحول العالم، حيث تم الإعلان عنها باللغات العربية والإنجليزية والبرتغالية. ويتم نشر التحديات كل يوم في تمام الساعة السابعة مساءً،

ويؤكد الإقبال الكبير على المشاركة في المسابقة على الشعبية الواسعة التي تتمتع بها رياضة الجوجيتسو حول العالم، والمكانة المرموقة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأضاف: يأتي اطلاق المسابقات في أعقاب النجاح الكبير الذي تحققه مبادرة اتحاد الإمارات للجوجيتسو "ابقى آمناً وحافظ على لياقتك من منزلك"، والتي يشارك فيها نجوم اللعبة التمرينات التي يمكن لكل أفراد المجتمع ممارستها أثناء فترة بقائهم في المنزل بشكلٍ يضمن حفاظهم على لياقتهم وصحتهم. وبالتوازي مع ذلك، يواصل الاتحاد قيامه بدوره في التشجيع على تنفيذ توجيهات الجهات المختصة لحماية المجتمع وصون مكتسباته.